الأمير “عبد العزيز بن فهد” يتكفل بسداد المتبقي لعتق رقبة “حازم المطرفي”

بدأت قضية حازم المطرفي بالانتشار في جميع أرجاء المملكة، وقبل انتهاء الموعد المحدد من قبل الجهات المختصة لسداد الدية اللازمة لعتق رقبة “حازم المطرفي”، قام الأمير “عبد العزيز بن فهد” بالتكفل بالمبلغ المتبقي حتى يصل ل12 مليون ريال سعودي.

صورة توضح شكل وعمر حازم الطرفي المتهم بقضية القتل، وتحت حكم الإعدام، المصدر: تويتر

صاحب السمو الملكي الامير#عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله

يتكفل بـ دية و عتق رقبة

حازم عبدالله المطرفي

في آخر ساعات قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل

🔸جعلها الله في موازين حسانته🔸#عتق_رقبة_حازم_عبدالله_المطرفي pic.twitter.com/YwjZ2Z3hfm — محمد الدريم (@muhamad_aldarim) September 24, 2023

قضية “حازم المطرفي”

بدأت قضية حازم المطرفي منذ مشاركته في اجتماع قبيلتين انتهى بخلاف بين الطرفين ونتج عنه ضرب متبادل وعنيف أدى إلى قتل أحد أفراد القبيلة الأخرى من قبل “حازم المطرفي”، ومع تدخل الجهات المختصة أصبح المطرفي داخل السجن وامتنعت القبيلة الأخرى عن التصالح، وتم الحكم على حازم بالإعدام، ولكن استمرت قبيلة حازم بالإلحاح على القبيلة الأخرى بطلب العفو، فاستجابت القبيلة الأخرى ولكن بشرط واحد وهو سداد 15 مليون ريال سعودي كدية لهذه القبيلة، ومع استمرار قبيلة حازم في مطالبة السماح والعفو من القبيلة الأخرى فقامت بتقليل المبلغ حتى وصل ل12 مليون ريال سعودي.

يعتبر هذا المبلغ باهظًا للغاية، فما كان لوالدة حازم حيلة سوى التوجه لمواقع التواصل الاجتماعي وعمل فيديو تعبر فيه عن حزنها الشديد وتطلب من أهل الخير المساعدة؛ فتحولت قضية حازم لرأي عام، وانتهت بتكفل الأمير “عبد العزيز بن فهد” بسداد المبلغ المتبقي، وتخلص حازم المطرفي من حبل الإعدام.