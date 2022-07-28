وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

صدر بيان من الديوان الملكي بالأمس الثلاثاء 26-7-2022 يفيد بوفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وأنه سوف يصلى عليه اليوم الخميس الموافق 28 / 7 / 2022 ميلاديا، و الموافق 29 من شهر ذو الحجة لعام 1443 هجريا، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله الذي يقع في مدينة الرياض.

نص بيان الديوان الملكي عن وفاة الأمير ” عبد الرحمن بن ناصر “

” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 29/ 12/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”

نعي ابن الأمير عبد الرحمن ” عبد الإله” لوالده

كما نعى بالأمس ابن الأمير “عبدالإله بن عبد الرحمن” والده في منشور له على حسابه الشخصي على تويتر كتب فيه : ” بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره أنعي فقيدي الغالي أبي وحبيبي الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل الي رحمه الله تعالى صباح اليوم اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه تكفيرا ورفعة له في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته . إنا لله وإنا إليه راجعون”.

والأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الحادي عشر من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد، وهي من أمراء قبيلة شمر وكان قد تولى منصب محافظ الخرج في عام 2001، ومحافظة الخرج تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو مترا، جنوب شرق العاصمة السعودية قدوما من محافظة الدرعية.

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