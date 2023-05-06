الأمير تركي بن محمد بن فهد في حفل استقبال الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة

بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، بالمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للسادة رؤساء وممثلي الدول والحكومات المختلفة الذين قاموا بالمشاركة في حفل التتويج الخاص به، وكان ذلك في مساء اليوم الجمعة الخامس عشر من شهر شوال عام 1444 هـ والذي يوافق الخامس من شهر مايو عام 2023م، في قصر “باكنغهام”.

من جانبه فقد نقل الأمير تركي بن محمد بن فهد تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تتويج الملك تشارلز ملكاً لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

تقدير الملك تشارلز لخادم الحرمين

من جانبه فقد أعرب الملك تشارلز ملك بريطانيا عن شكره الحار وبالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وسمو الأمير لحضور هذه المناسبة والذي يدل على عمق ومتانة العلاقات الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا العظمى وبين الشعبين الصديقين.