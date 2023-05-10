الأمير تركي الفيصل يحضر حفل تخرج طلبة كلية الطب والصيدلة بجامعة الفيصل بالمملكة

قام الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، بالتأكيد على أن ما تم تحقيقة من جامعة الفيصل من التقدم والازدهار يقوم بالتعبير بصدق عن المستوى الذي كان يتوقعه الملك فيصل رحمه الله مؤكداً إلى أن فكرة إنشاء الجامعة قد بدأها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وكان أمله أن تحقق الجامعة طموحات أبناء المملكة العربية السعودية على الصعيد المحلي والعالمي، فلولا الإصرار والمثابرة لما تم تحقيق كل تلك الإنجازات.

ومن جانب آخر فقد أشاد الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز بما تقوم به المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الكامل لجمهورية السودان الشقيقة ومن قبلها تقديم الدعم للقضية السورية والتركية، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية طوال تاريخها تكون هي من أوائل الدول التي تقوم بتقديم المساعدة للدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم أجمع.

حفل جامعة الفيصل

وقد جاء هذا خلال رعايته حفل جامعة الفيصل بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الطب وكلية الصيدلة، يوم أمس الثلاثاء 19/10/1444 هـ الموافق التاسع من شهر مايو سنة 2023م وكان الحفل بقاعة الأميرة “هيا بنت تركي” بمقر الجامعة بالعاصمة الرياض.