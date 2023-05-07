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الأمير تركى بن محمد بن فهد وزير الدولة يشارك فى حفل التتويج الرسمى لجلالة الملك تشارلز الثالث نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز

سلمى محسن

شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وذلك صباح يوم السبت في قاعة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

الأمير تركى بن محمد بن فهد وزير الدولة يشارك فى حفل التتويج الرسمى لجلالة الملك تشارلز الثالث نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز 1 7/5/2023 - 3:06 ص

نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي يحضر حفل الاستقبال لتتويج الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام

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الأمير تركى
الأمير تركى يشارك فى حفل تتويج الملك تشارلز

الحضور مع سمو الأمير

وحضر سمو الأمير إلى جانب جلالة رؤساء الوفود، كما رافق سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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