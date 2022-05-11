صور.. الأميرة هيفاء بنت محمد تستضيف سفير السياحة السعودية “ليونيل ميسي” في جدة التاريخية

جدة التاريخية تترك انطباعاً مميزاً عند ميسي

وكان النجم الأرجنتيني قد وصل إلى مطار جدة حيث لاقى استقبالاً حافلاً، بصفته “سفيراً للسياحة السعودية”، للمشاركة في “موسم جدة” وزيارة معالم المدينة وتاريخها العريق، حيث أكَّدت الأميرة هيفاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر أن “التاريخ والفن والروعة التي تتمتع بها مدينة جدة التاريخية قد تركت انطباعاً مميزاً عند الضيوف” وأوضحت أنَّ “جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة”.