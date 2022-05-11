صور.. الأميرة هيفاء بنت محمد تستضيف سفير السياحة السعودية “ليونيل ميسي” في جدة التاريخية
استضافت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود مساعد وزير السياحة للشؤون التنفيذية والإستراتيجية، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والوفد المرافق في جولة داخل مدينة جدة التاريخية أمس الثلاثاء.
جدة التاريخية تترك انطباعاً مميزاً عند ميسي
وكان النجم الأرجنتيني قد وصل إلى مطار جدة حيث لاقى استقبالاً حافلاً، بصفته “سفيراً للسياحة السعودية”، للمشاركة في “موسم جدة” وزيارة معالم المدينة وتاريخها العريق، حيث أكَّدت الأميرة هيفاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر أن “التاريخ والفن والروعة التي تتمتع بها مدينة جدة التاريخية قد تركت انطباعاً مميزاً عند الضيوف” وأوضحت أنَّ “جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة”.
وزارة السياحة تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية
بدورها شددت وزارة السياحة في المملكة على سعيها المستمر لتطوير مجال السياحة، والعمل على تعزيز مكتسباتها في الآونة الأخيرة، في طريق تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى جذب وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق الكثير من الوظائف، إضافة إلى جذب السياح، وإثراء تجربة زائر السعودية.
الرد مهما صار ميسي ب ٣٠ مليون ريال طار كالعاده