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“الديوان الملكي” وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز

إسلام إبراهيم محمد

ظهيرة اليوم الثلاثاء تم الإعلان من قِبل “الديوان الملكي” بالمملكة العربية السعودية عن وفاة الأميرة “أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعودي، وتم التوضيح من قِبل “الديوان الملكي” بأنه سوف يُصلى عيها بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء.

وفاة الأميرة أريج

وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز

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وكان نص بيان الديوان الملكي الصادر كالآتي:

“انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها _ إن شاء الله _ اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/1444 هـ بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة”

نسأل الله أن يتغمدها بواسع مغفرته ورضوانه وأن يُسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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