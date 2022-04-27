المسجد الحرام يشهد كثافة عالية من المُصلين.. الأمن العام ينصح بالصلاة في المساجد القريبة لتخفيف الزحام في المسجد الحرام

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تم الاستعداد والجاهزية التامة لاستقبال المُصلين والمُعتمرين ليلة 27 رمضان، ولكن بالرغم من الاستعدادات تم التوضيح أيضاً أن المسجد الحرام يشهد كثافة عالية من المُصلين.. والأمن العام ينصح بالصلاة في المساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام.

توضيحات الأمن العام للمُصلين والمُعتمرين

“اليوم الأربعاء 26 رمضان 1443 هـ قام “الأمن العام” بنصح المواطنين والمُقيمين بتخفيف الزحام في المسجد الحرام عبر الصلاة في المساجد القريبة، وذلك حيث شهد المسجد الحرام اليوم كثافة عالية جداً من المُعتمرين والمُصلين في ليلة 27 من رمضان”

شؤون الحرمين تؤمن التغطية الصوتية لنقل الصلوات بالمسجد الحرام

من جانبها أيضاً قامت “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” بالإعلان عن تأمين التغطية الصوتية الخاصة بنقل الخُطب والصلوات في مساحات المسجد الحرام ونطاقه حيث تصل المساحة إلى 533,645 متر مُربع، وتم التوضيح أيضاً على أنه تم توفير مُكبرات الصوت بكافة الطُرق التي تؤدي إلى المنطقة المركزية من كافة الاتجاهات بإجمالي 5 كيلو متر.

وجدير بالذكر أن الأنظمة الصوتية المُنتشرة بساحات المسجد الحرام تُعد واحدة من أأكبر الأنظمة الصوتية وأضخمها حول العالم، وذلك بالاعتماد على الأجهزة الصوتية المتطورة و”اللواقط” التي تتماشى مع المكان لنقل الإشارات الصوتية لجميع قاصدي بيت الله الحرام، وذلك حيث يتواجد في كافة أرجاء المسجد الحرام أكثر من 7500 سماعة.