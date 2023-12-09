أخبار السعودية

الأمن العام يقبض على 3 مواطنين بالرياض لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء

حسن سعدي

في إطار تعزيز الأمن والأمان في المجتمع وحماية المواطنين من الجريمة الأمن العام بالرياض يقبض على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونهب.

 

صورة 1

قام الأمن العام بالقبض على 3 مواطنين بالرياض لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء على المواطنين وضبطت بحوزتهم مادة الحشيش المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويأتي هذا القبض في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها شرطة الرياض لمكافحة الجريمة وحماية أمن وسلامة المواطنين في المملكة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of حسن سعدي
حسن سعدي

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، عملت فترة بالمحاماة، حاليا أعمل بمجال الاتصالات، أعشق القراءة والكتابة ومتابعة الصحف العالمية ، أجيد الكتابة في مختلف المجالات.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.