الأمن العام يقبض على 3 مواطنين بالرياض لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء

في إطار تعزيز الأمن والأمان في المجتمع وحماية المواطنين من الجريمة الأمن العام بالرياض يقبض على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونهب.

قام الأمن العام بالقبض على 3 مواطنين بالرياض لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء على المواطنين وضبطت بحوزتهم مادة الحشيش المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويأتي هذا القبض في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها شرطة الرياض لمكافحة الجريمة وحماية أمن وسلامة المواطنين في المملكة.