تحرك عاجل من الأمن العام بعد واقعة مشروع تصحيح أوضاع بعض المقيمين المفبركة

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الأمن العام على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، نجاح شرطة محافظة جُدَّة، خلال الساعات القليلة الماضية في تحديد هُوِيَّة مقيم رتب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة، حيث نشر مقطع فيديو يتحدث فيه، ما أثار ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية سريعًا لضبطه.

تفاصيل الواقعة

وفي تفاصيل الواقعة، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هُوِيَّة هذا الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متحدثًا داخل قاعة احتفالات في محافظة جُدَّة بدعوة وترتيب منه عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة، زاعمًا ذلك، وتبين أنه مقيم يمني الجنسية، وأنه ادعى أمر غير مبني على أسس رسمية، وبالتالي جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة جدة تحدد هوية مقيم رتّب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة pic.twitter.com/anseF4RLH3 — الأمن العام (@security_gov) May 9, 2022

وضبط المتسولين

ومن ناحية أخرى واصلت الأجهزة الأمنية والأمن العام، في شن حملاتها لضبط الخارجين عن القانون في جميع مدن ومحافظات المملكة، وجرى ضبط عدد من المتسولين المنتشرين في بعض الشوارع والميادين، وجرى القبض عليهم، محذرًا جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ عنهم فور تواجدهم في أي مكان.

وأشارت المديرية إلى أنه ستواصل خلال الفترة المقبلة شن مزيد من الحملات في الشوارع لضبط الأمن والنظام، محذرة المواطنين والمقيمين من مخالفة الأنظمة والتعليمات الأساسية، خاصةً فيما يتعلق بالتستر على مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود.