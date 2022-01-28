الأمن العام يعتمد شرط هام لاستمرار الحالة «محصن» للمواطنين والمقيمين

محمد فوزي

في أحدث بيان لها اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022، أعلنت وزارة الصحة السعودية رسميًا عن تسجيل 4474 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد في مختلف المدن والمحافظات، ليُصبح الإجمالي 675471، كما تم تسجيل 4445 حالة تعافٍ جديدة، لُيصبح الإجمالي 626532 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8931 حالة وفاة، أما عن عدد الحالات الحرجة التي تتواجد في غرف العناية المركزة بالمستشفيات المختلفة فقد سجلت 862 حالة.

الأمن العام يعتمد شرط هام لاستمرار الحالة «محصن» للمواطنين والمقيمين

وحالة جديدة لـ محصن

ومن ناحية أخرى، أكد الأمن العام خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، عن بدء تطبيق قرار وزارة الصحة الجديدة المقرر تنفيذه من 1 فبراير 2022، والذي يقضي بأن يكون تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة المعززة لمناعة الجسم شرطًا لاستمرار ظهور حالة “محصن” في تطبيق توكلنا، على أن يسري هذا القرار على جميع المواطنين والمقيمين والمتواجدين على الأراضي السعودية.

الأمن العام يعتمد شرط هام لاستمرار الحالة «محصن» للمواطنين والمقيمين 1 28/1/2022 - 11:32 ص
الأمن العام يعتمد شرط هام لاستمرار الحالة «محصن» للمواطنين والمقيمين
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للفئات العمرية من 18 عام

وأضافت صفحة الأمن العام أن الحصول على الجرعة الثالثة لمن أمضى 8 أشهر أو أكثر من تلقيه الجرعة الثانية، وتختص بالفئات العمرية من 18 عامًا وأكثر، مشددة على إلزامية الحصول على الجرعة التنشيطية عند دخول أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية والسياحية، والمناسبات الثقافية والعلمية والاجتماعية والترفيهية.

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كما يسري القرار أيضًا على دخول جميع المنشآت الحكومية والخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، بالإضافة إلى استخدام الطائرات ووسائل النقل العام، مع استثناء الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، والتباعد الاجتماعي.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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