الأمن العام.. القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة في الرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، ومادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لترويجه مواد مخدرة ـ حساب الأمن العام على إكس

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لترويجه مواد مخدرة.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/PYJl4ce2Dg — الأمن العام (@security_gov) September 24, 2023

ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن ذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.