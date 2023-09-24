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الأمن العام.. القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة في الرياض

كمال أبو سيف

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، ومادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لترويجه مواد مخدرة ـ حساب الأمن العام على إكس

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لترويجه مواد مخدرة ـ حساب الأمن العام على إكس

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وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن ذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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