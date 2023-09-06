أخبار السعودية

الأمن البيئي يُعلن عن ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لممارستهم الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية

مصطفى شاهين

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، عن ضبط 5 مواطنين سعوديين مخالفين لنظام البيئة، نظرًا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

سيارة الأمن البيئي في الصحراء

سيارة الأمن البيئي في الصحراء- المصدر: صحيفة اليوم

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن المخالفين تم ضبطهم في محمية الملك سلمان، وهم بحوزتهم بندقية هوائية، ومجموعة من طيور الصيد.


وأضاف القوات، أنه جرى تحريز جميع المضبوطات والعمل على تطبيق الإجراءات القانونية في حقهم، فضلاً عن تطبيق العقوبات اللازمة من قبل الجهة المعنية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة دخول المحميات دون الحصول على تصريح غرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي، فضلاً عن أن الصيد داخل المحميات تبلغ غرامته 10000 ريال سعودي.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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