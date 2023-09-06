الأمن البيئي يُعلن عن ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لممارستهم الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، عن ضبط 5 مواطنين سعوديين مخالفين لنظام البيئة، نظرًا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

سيارة الأمن البيئي في الصحراء- المصدر: صحيفة اليوم

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن المخالفين تم ضبطهم في محمية الملك سلمان، وهم بحوزتهم بندقية هوائية، ومجموعة من طيور الصيد.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (5) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص. ⁧#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/hymsH5gs3J — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) September 6, 2023



وأضاف القوات، أنه جرى تحريز جميع المضبوطات والعمل على تطبيق الإجراءات القانونية في حقهم، فضلاً عن تطبيق العقوبات اللازمة من قبل الجهة المعنية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة دخول المحميات دون الحصول على تصريح غرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي، فضلاً عن أن الصيد داخل المحميات تبلغ غرامته 10000 ريال سعودي.