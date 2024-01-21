الأمن البيئي يلقي القبض على 3 مخالفين بحوزتهم أكثر من 20 كجم من الفقع بتبوك

أعلن الأمن الخاص للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية عن إلقاء القبض على 3 مواطنين مخالفين قاموا بالدخول إلى محمية الملك سلمان الملكية وذلك بدون تصريح، وقد لقي بحوزتهم أكثر من 20 كيلو جرام من الكمأ أو المعروف في الأوساط السعودية باسم “الفقع”.

صورة توضح خريطة محمية الملك سلمان الملكية

شاهد بالفيديو.. الأمن البيئي لحظة ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح، وبحوزتهم أكثر من 20 كيلو من الفقع. – pic.twitter.com/mxeviDUIsO — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 21, 2024

تفاصيل الخبر

تم القبض على 3 مواطنين قاموا بالدخول إلى محمية الملك سلمان الملكية الموجودة في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وهذا بسبب دخولهم إليها بدون تصريح للبحث عن الكمأ.

وقد شددت القوات الأمن الخاص للأمن البيئي عن ضرورة عدم الدخول إلى المحميات الطبيعية أو المحميات الملكية في المملكة بدون تصريح بغرض البحث عن نبات الكمأ “الفقع”، حيث تكون عقوبة الدخول بدون تصريح غرامة تبلغ 5 آلاف ريال سعودي، وقد تم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.

سعر الفقع الفلين الواحد 4000 ريال في مهرجان شري عصر اليوم تصويري pic.twitter.com/7QfqpTH7e3 — منيف الدليمي (@munifx111) January 25, 2022

ويعتبر نبات الكمأ أو الفقع من أكثر النباتات الشهيرة في الأوساط السعودية، وهو معروف بثمنه الباهظ، حيث يتم عرضه في مزادات وقد يباع بآلاف الريالات في الأسواق، ويظهر الفقع بعد هطول الأمطار.