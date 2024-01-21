أخبار السعودية

الأمن البيئي يلقي القبض على 3 مخالفين بحوزتهم أكثر من 20 كجم من الفقع بتبوك

خالد الشهري

أعلن الأمن الخاص للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية عن إلقاء القبض على 3 مواطنين مخالفين قاموا بالدخول إلى محمية الملك سلمان الملكية وذلك بدون تصريح، وقد لقي بحوزتهم أكثر من 20 كيلو جرام من الكمأ أو المعروف في الأوساط السعودية باسم “الفقع”.

صورة توضح خريطة محمية الملك سلمان الملكية

تفاصيل الخبر

تم القبض على 3 مواطنين قاموا بالدخول إلى محمية الملك سلمان الملكية الموجودة في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وهذا بسبب دخولهم إليها بدون تصريح للبحث عن الكمأ.

وقد شددت القوات الأمن الخاص للأمن البيئي عن ضرورة عدم الدخول إلى المحميات الطبيعية أو المحميات الملكية في المملكة بدون تصريح بغرض البحث عن نبات الكمأ “الفقع”، حيث تكون عقوبة الدخول بدون تصريح غرامة تبلغ 5 آلاف ريال سعودي، وقد تم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.

ويعتبر نبات الكمأ أو الفقع من أكثر النباتات الشهيرة في الأوساط السعودية، وهو معروف بثمنه الباهظ، حيث يتم عرضه في مزادات وقد يباع بآلاف الريالات في الأسواق، ويظهر الفقع بعد هطول الأمطار.

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عن الكاتب:
خالد الشهري

أدرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خبرة 3 سنوات في مجال الكتابة، وأهتم بمساعدة الأشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية وغير حكومية.

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