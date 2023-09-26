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الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين يتاجرون في الحطب المحلي

شيرين إحسان

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 9 أشخاص مخالفين لنظام البيئة, لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (391) مترا مكعبا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير.

- صورة 2 - الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين يتاجرون في الحطب المحلي

الصورة لأحد ضباط الأمن البيئي السعودي- المصدر:صحيفة المناطق السعودية

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وأشارت القوات الخاصة البيئية إلى أن الأشخاص المضبوطين هم (5) مواطنين, و(3) مقيمين من الجنسية المصرية, ومقيما من الجنسية الباكستانية, وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت القوات البيئية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم, وأوضحت أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب, وجرى تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

- صورة 1 - الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين يتاجرون في الحطب المحلي
صورة لأحد ضباط الأمن البيئي السعودي-المصدر: موقع x

ومن جانبها حثت القوات البيئية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام التالية:

  • مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية رقم (911).
  • بقية مناطق المملكة أرقام (999) و(996).
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شيرين إحسان

صحفية مصرية، عضو نقابة الصحفيين، بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة، ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس، عضو جمعية كتاب البيئة والتنمية، مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية، عملت بالعديد من الصحف والمواقع المصرية.

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