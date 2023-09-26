الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين يتاجرون في الحطب المحلي

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 9 أشخاص مخالفين لنظام البيئة, لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (391) مترا مكعبا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير.

الصورة لأحد ضباط الأمن البيئي السعودي- المصدر:صحيفة المناطق السعودية

وأشارت القوات الخاصة البيئية إلى أن الأشخاص المضبوطين هم (5) مواطنين, و(3) مقيمين من الجنسية المصرية, ومقيما من الجنسية الباكستانية, وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت القوات البيئية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم, وأوضحت أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب, وجرى تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ومن جانبها حثت القوات البيئية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام التالية: