أخبار السعودية

الأمن البيئي يضبط مخالفًا بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

آياتي خيري

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على شخصًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكماة (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

شعار القوات الخاصة للامن البيئي _ مصدر الصورة: العربية

وقالت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مشيرة إلى أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000) ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وفي نفس السياق طالبت القوات بضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل