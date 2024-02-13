الأمن البيئي يحذر الباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) ويضبط مخالف لإشعاله النار في المكان الغير مخصص له

قامت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية بتحذير الباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) ومن مخالفة نظام البيئة واللوائح التنفيذية الخاصة به، ومن دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص، وأكدت على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى التغريم بـ 10 آلاف ريال سعودي، كما حثت القوات الخاصة الجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على الحياة الفطرية أو البيئية.

صورة رمزية- المصدر: الحساب الرسمي لقوات الأمن البيئي بمنصة إكس

وأتاحت القوات الخاصة للأمن البيئي الرقم (911) بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، والأرقام (999) و (996) في بقية المناطق بالمملكة العربية السعودية.

⁧#الأمن_البيئي⁩ يحذر المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) بعدم دخول المحميات دون ترخيص. pic.twitter.com/Z3v0jLLl0U — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) February 13, 2024

ومن جهة أخرى، فقد ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم، مخالفا للنظام البيئي، وذلك لإشعاله النار في الأماكن الغير مخصصة لها بمحمية الملك سلمان الملكية، بالإضافة إلى قيامه بالتخييم دون ترخيص.

ونوهت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم على الحساب الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إلى أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص، تصل عقوبته إلى غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال (3000 ريال) وهي القيمة ذاتها التي يتم توقيعها على المخالفين بإشعال النيران في الأماكن غير المخصصة لها.