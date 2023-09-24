أخبار السعودية

“الأمن البيئي”: ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة في السعودية

مصطفى شاهين

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئي خلال الأسبوع الجاري، وذلك في عدد من المناطق المختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

مركبة للأمن البيئي

مركبة للأمن البيئي- المصدر: صحيفة اليوم

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وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم فرض جميع الإجراءات النظامية في حق المتهمين، وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وفي سياق أخر، قامت شرطة الرياض بالقبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه وفرض العقوبات اللازمة في حقه.

ونوهت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، على جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه النشاطات عبر رقم “911” وذلك في مكة والرياض، فضلاً عن إمكانية التواصل على رقم “999” و”996″ في مختلف أنحاء المملكة، وسيتم التعامل مع جميع الحالات في سرية تامه.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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