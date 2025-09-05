الأمطار الرعدية تواصل هطولها على مناطق المملكة حتى الخميس المقبل

تواصل المملكة العربية السعودية هذه الأيام مواجهة موجة من التقلبات الجوية الغير مستقرة حيث تشهد عدة مناطق هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تصاحبها رياح نشطة وتساقط للبرد في بعض المواقع، ويأتي ذلك في إطار الحالة المناخية التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد حيث تمتد لعدة أيام متتالية، وسط تحذيرات بضرورة توخي الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

استمرار التقلبات الجوية في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار الحالة المطرية التي تشهدها عدة مناطق من المملكة، فمن المتوقع هطول أمطار رعدية تتراوح شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 1 من الشهر نفسه والموافق للفترة من 15 إلى 19 ربيع الأول 1447هـ، كما أشار المركز إلى أن هذه الأمطار قد تكون متفاوتة الشدة على مدار الأيام، يصحبها نشاط في حركة الرياح السطحية، وتساقط لحبات البَرَد في بعض المواقع، إضافة إلى احتمالية جريان السيول في الأودية والشعاب.

الحالة الجوية في منطقة جازان وعسير

تشمل التوقعات هطول أمطار غزيرة على المحافظات الجبلية مثل الريث وهروب والدائر وفيفاء والعارضة والحرث حيث يُتوقع أن تكون أكثر كثافة في هذه المواقع، وتمتد الحالة المطرية لتشمل مدن ومحافظات الساحل والسهل مثل جيزان وفرسان وصامطة وأحد المسارحة وأبو عريش وضمد وصبيا وبيش والدرب، مع تسجيل أمطار متوسطة إلى غزيرة مما يترتب عليه ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وجريان السيول في بعض الأودية.

أما في منطقة عسير فمن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على عدد واسع من المحافظات والمدن الرئيسية بما في ذلك أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع والنماص وتنومة وبلقرن والمجاردة حيث من المتوقع أن يصاحبها نشاط في الرياح وتساقط البرد.

بينما يُتوقع أن تكون الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المحافظات مثل بيشة وطريب والأمواه وتثليث، مع تسجيل هطولات متوسطة على البرك مما يشير إلى تفاوت في شدة الحالة المطرية داخل المنطقة.

أمطار غزيرة على الباحة

تشهد منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة على مدينة الباحة وبلجرشي والمندق وبني حسن والقرى مما يزيد من احتمالية جريان الأودية وتجمع المياه، ومن المتوقع أن تكون الأمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة في كل من قلوة والمخواة والحجرة وغامد الزناد والعقيق، مع زيادة فرص تشكل السيول في بعض المواقع المنخفضة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

تتأثر منطقة مكة المكرمة بامتداد الحالة المطرية حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات، أما في المويه وتربة والخرمة ورنية؛ فمن المتوقع هطول أمطار متوسطة، في حين تشمل الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مناطق العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة مما يرفع الحاجة إلى الحذر عند التنقل في الطرقات.

كذلك فإن التوقعات تشمل العاصمة الرياض وعددًا من المحافظات المحيطة بها مثل حوطة بني تميم والحريق والخرج والأفلاج والدرعية ومرات وضرما والمزاحمية حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، كما تمتد الحالة المطرية لتشمل خلال بداية الأسبوع كلاً من عفيف والدوادمي والرين والقويعية ووادي الدواسر والسليل بأمطار مماثلة الشدة، كذلك فإن منطقة المدينة المنورة من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مواقع تشمل مهد الذهب وخيبر ووادي الفرع والحناكية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس مع فرص متفرقة لتشكل السحب الرعدية.

الظواهر الجوية المصاحبة وتحذيرات السلامة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية قد تترافق مع رياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى نحو 60 كيلومترًا في الساعة، بالإضافة إلى احتمالية تساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، بالإضافة إلى جريان السيول في عدد من المناطق، وناشد المركز الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار، مع متابعة التحديثات والمستجدات عبر القنوات الرسمية للمركز وتطبيق “أجواؤكم”.