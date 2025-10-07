الأطباء المصريون بالسعودية يناشدون النقابة التدخل ضد منتحلي مهنة الطبيب ويدعمون حملة “خالتو لابسة بالطو”

ناشد عدد من الأطباء المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، نقابة الأطباء المصرية ووزارة الصحة، بسرعة التدخل لوقف انتشار الكيانات الوهمية التي تنتحل صفة مهن طبية وصحية دون وجه حق، مؤكدين دعمهم الكامل لحملة “خالتو لابسة بالطو” التي أطلقها عدد من الأطباء المصريين لحماية المهنة من المنتحلين والدخلاء عليها.

وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة أمل فكري، الطبيبة بالمستشفى السعودي الألماني بالمملكة العربية السعودية، أن انتشار كيانات وهمية تحمل أسماء طبية وصحية مثل “لجان العاملين بالمهن التجميلية” و”العاملين بالخدمات الصحية والطبية” بات يشكل خطرا كبيرا على سمعة الطبيب المصري بالخليج، بعد أن بدأت هذه الكيانات في إصدار شهادات مزاولة المهنة دون أي اعتماد رسمي أو ترخيص قانوني.

وأشارت الطبيبة أمل فكري إلى أن بعض هذه الكيانات بدأت نشاطها في مصر ثم توسعت إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤثر بالسلب على منظومة السياحة العلاجية المصرية التي تستقطب الآلاف من الأشقاء العرب، الذين يثقون في كفاءة وخبرة الطبيب المصري.

وأضافت أن ظهور أحد مؤسسي تلك الكيانات على قنوات معارضة للدولة المصرية، وتحريضه ضد حملة “خالتو لابسة بالطو”، يؤكد ضرورة التحرك الرسمي العاجل لإغلاق تلك الكيانات ومحاسبة القائمين عليها حماية لسمعة المهنة والدولة المصرية.

كما وجهت الطبيبة أمل فكري رسالة إلى الشباب المصري، بعدم الانخراط في تلك الكيانات الوهمية التي تبيع أوهام الشهادات والتراخيص المزيفة، مؤكدة أن العمل في مجال التجميل داخل المملكة العربية السعودية مسموح فقط في إطار قانوني محدد، يشترط الحصول على البطاقة الصحية وشهادات معتمدة من جهات أكاديمية رسمية معترف بها من السلطات السعودية.

وطالبت فكري، وزارة القوى العاملة في مصر، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات أو الأشخاص الذين يمنحون شهادات قيد نقابي أو تراخيص مزاولة مهنة الطب أو التمريض دون اعتماد رسمي، مؤكدة أن انتشار هذه الشهادات المزيفة بالمملكة العربية السعودية قد يضر بسمعة المصريين في القطاع الطبي ويؤثر سلبًا على ثقة المرضى العرب في المؤسسات الصحية المصرية.

ودعا اتحاد الأطباء المصريين بالسعودية، جميع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي إلى دعم حملة “خالتو لابسة بالطو”، والعمل على وضع آليات واضحة لتقنين عمل فنيي ومساعدي التجميل والكوافير الحريمي والرجالي، بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والصحة، حفاظًا على هيبة المهنة وصورة الطبيب المصري في الداخل والخارج.

يشار إلى أن نقابة الأطباء المصرية، أكدت مؤخراً أنها تتابع بجدية ما أُثير حول الكيانات الوهمية التي تدعي منح تراخيص أو شهادات طبية دون وجه حق، موضحة أنها بصدد إعداد بلاغات رسمية للنائب العام ضد تلك الكيانات ومن يقف وراءها، حماية لاسم الطبيب المصري في الداخل والخارج.

وكانت قد شددت النقابة، على دعمها الكامل لحملة “خالتو لابسة بالطو” باعتبارها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على مكانة وهيبة المهنة، وتوعية المواطنين بعدم الانسياق وراء الدخلاء، مؤكدة أن نقابة الأطباء هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب داخل جمهورية مصر العربية.