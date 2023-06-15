صعود مؤشرات الأسهم السعودية بنهاية التداولات

إختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملات اليوم بزيادة 119.21 نقطة ليغلق عند مستوى 11533.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

ووصل حجم الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 282 مليون سهم، حققت فيها أسهم 151 شركات زيادة في قيمتها, بينما أنهت أسهم 62 شركة الجلسة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات: شمس، والمراعي، ومجموعة تداول، والحمادي، والسعودي الألماني الصحية في صدارة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أنعام القابضة، وسدافكو، وتكوين، والحفر العربية، والخريف الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و3.72%.

بينما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، والجزيرة، والكثيري، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، والراجحي، ومجموعة تداول، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1.403.44 نقاط، ليقفل عند مستوى 24.948.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ألف و 400 سهم.