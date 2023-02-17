الأرصاد ينبه 10 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع شبه انعدام للرؤية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن أمر هام من خلال نظام الإنذار المبكر، فقد قام بالتنبيه عن أحوال الطقس ليوم الجمعة 17 من شهر فبراير 2023 في العديد من المدن بالمملكة، والأمر يشمل كلا من الرياض والمدينة المنورة والشرقية ومكة المكرمة وتبوك والباحة وعسير والجوف بالإضافة إلى الحدود الشمالية، ويحرص المركز على تقديم المستجدات عن أحوال الطقس في كل يوم، وسنوضح لكم بقية التفاصيل من خلال الأسطر القادمة.

توضيحات من المركز

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحوال الطقس اليوم الجمعة، وقد لفت إلى أن مدينة تبوك ستشهد رياح وأتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية مع ارتفاع للأمواج، وسيصاحب هذا شبه انعدام للرؤية، والحالة ستشمل كلا من أملج ونيوم شركا، والمنطقة سيكون فيها أتربة مثارة ورياح نشطة في كل من البدع والديسة أيضا، ويستمر هذا حتى الساعة الثالثة مساء من يوم الجمعة.

علاوة على ذلك، سيكون هناك موجة باردة في المنطقة مع تكون للصقيع، والأمر يشمل كلا من جبل اللوز وعلقان وحالة عمارة وهذا حتى الساعة التاسعة، ومنطقة الباحة بالمملكة ستشهد عوالق ترابية مع تدن في الرؤية، والأمر يشمل بعض المدن، وهي الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن.

أحوال الطقس في مكة المكرمة

بالنسبة لمنطقة مكة المكرمة، سيكون هناك أتربة مثارة مع نشاط للرياح السطحية، مما ينجم عنه شبه انعدام للرؤية، وهذا يشمل كلا من الموية والخرمة ورنية وتربة ويستمر هذا حتى الساعة الثالثة مساء من اليوم الجمعة، وسيكون هناك ارتفاع للأمواج أيضا، وهذا في الشعبية وجدة ورابغ حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أما العوالق الترابية ستكون في العاصمة المقدسة وبحرة حتى الساعة الثامنة مساء.

بالنسبة لأحوال الطقس في الرياض، سيكون هناك رياح نشطة وأرتبة أيضا مع تدن في الرؤية، وهذا يشمل عدة مناطق، وهي الرين وعفيف والزلفي وودي الدواسر وحوطة بني تميم والدرعية وشقراء، وكذلك ثادق وحريملاء، ويستمر هذا الأمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ونجران أيضا سيكون فيها نشاط للرياح السطحية مع أتربة مثارة حتى السابعة مساء.