الأرصاد يحذر الشعب السعودي من طقس عنيف في المملكة

وجه المركز الوطني السعودي للأرصاد تحذيرًا للمواطنين بشأن حالة الطقس السيئة التي تضرب عددًا من المناطق بالمملكة العربية السعودية خلال اليوم الجمعة والأيام المقبلة.

تفاصيل حالة الطقس السيئة بالسعودية

أوضح المركز في بيان رسمي له عن أن الطقس خلال اليومين المقبلين سيكون مُتقلبًا، مما يجعل هناك قلق لدي السعوديين بسبب الفترة المقبلة.

وشدد مركز الأرصاد الوطني السعودي على أن هناك عددًا من المناطق التي ستشهد طقسًا قاسيًا وهم: “مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، والشرقية، وجازان، وحائل”.

بجانب مناطق أخري وهم: “عسير، والقصيم، والباحة، والجوف، والشمالية”.

وأكد على أن هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق كجازان، وعسير، والباحة ، ومكة المكرمة، كما أنها ستمتد الى المدينة المنورة.

ولم يستبعد المركز الوطني السعودي للأرصاد تكون الضباب على أجزاء المناطق التي سبق ذكرها وأيضًا على مناطق: القصيم، وحائل، والجوف والحدود الشمالية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تعرض المملكة العربية السعودية لطقسًا عنيفًا، والتي استمر لخمسة أيام، حيث ضرب عدة مناطق وأصاب مناطق أخري بحالة من الشلل التام بالنسبة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعليق الدراسة في عدد من المدن والمحافظات بالمملكة وكانت أبرزها مكة المكرمة.

كما وجه المركز المواطنين تحذيرًا للمواطنين بضرورة عدم الخروج خلال الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى، بجانب الابتعاد عن البرك وأماكن تجمع المياه وتجنب أيضًا أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الدفاع المدني السعودي حتى يضمن المواطنين سلامتهم.