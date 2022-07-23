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عاجل| تنبيه هام من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة| وحقيقة وصول الحرارة لـ 60 درجة

محمد أحمد

يبدو أن صيف هذا العام في المملكة سيكون أكثر سخونة من ذي قبل، وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، الذي أشارت خلال تصريحات صحفية مؤخرًا، إلى إن فصل الصيف هذا العام بدأ مبكرًا، وارتفعت فيه درجات الحرارة بشكل كبير، متوقعًا قدوم موجة شديدة الحرارة جديدة على غرار موجة الأسبوع الماضي، تصل فيه الحرارة لـ 50 مئوية.

عاجل| تنبيه هام من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة| وتكشف حقيقة وصول الحرارة لـ 60 درجة

ارتفاع درجات الحرارة

وفي تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، فقال متحدث الأرصاد، أن درجات الحرارة في شهر أغسطس حسب التوقعات ستلامس الـ50 مئوية، وهي مما لاشك فيه تُعد شديدة الحرارة، وقد تزيد عن هذا المعدل في بعض المناطق الساحلية الشرقية في المملكة وأيضا المناطق الداخلية خاصة المدينة المنورة.

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عاجل| تنبيه هام من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة| وتكشف حقيقة وصول الحرارة لـ 60 درجة

وأضاف القحطاني، أن درجات الحرارة مؤخرًا تُسجل ارتفاعًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هناك بعض المدن سجلت هذا الشهر درجات حرارة عالية، منها محافظة جدة التي سجلت 50 درجة مئوية، مع العلم أن قياس تلك الدرجات كان في الظل وليس تحت أشعة الشمس.

وخرائط الحمل الحراري

أما فيما يخص خرائط الحمل الحراري المتداولة التي تشير إلى وصول درجات الحرارة إلى 60 درجة بالمملكة، والتي تظهر باللون الأحمر وتشير إلى الحمض الحراري، قائلا، فأكد أنها غير صحيحة، ولا يُمكن العيش من تلك الدرجة العالية، ويتم دراسة جميع التفاصيل من قبل الجهات المختصة.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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تعليق 1
  1. احمد الخناني يقول

    والله مصيبه

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