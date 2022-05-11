عاجل| موجة حارَّة تضرب مناطق مختلفة بالسعودية| وبيان هام من الأرصاد

عاجل| موجة حارَّة تضرب مناطق مختلفة بالسعودية| وبيان هام من الأرصاد
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، إيذانًا بقرب استقبال موسم الصيف، وهو ما كشفه المحللين وبيانات الأرصاد في المملكة، فقد نشر المركز الوطني للأرصاد وتغيرات المناخ عن موجة شديدة الحرارة، وأشارت إلى أنها ستُعلن التفاصيل بعد قليل، في الوقت الذي كشف فيه “عقيل العقيل”، محلل الطقس في المركز الوطني، عن التفاصيل خلال تصريحات صحفية.
موجة شديدة الحرارة
وأوضح عقيل خلال مداخلته الصحفية مع قناة الإخبارية، عن تعرّض مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض المناطق إلى موجة حارة بداية من يوم الجمعة المقبلة، بالرغم من أن العالم لا يزال في فصل الربيع، ومن المتوقع أن ترتفع معها درجات الحرارة بشكل كبير وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، في حين أشارت الأرصاد إلى أم موجة حارَّة ورياح نشطة تؤثر على بعض المناطق.
🛑موجة حارة ورياح نشطة تؤثر على بعض مناطق #المملكة،التفاصيل بعد قليل.#نحيطكم_بأجوائكم#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/OvAeyDwCLN
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) May 11, 2022
وبالتالي يجب على المواطنين والمقيمين في أوقات الذروة وشدة الحرارة من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وارتداء أغطية الرأس، وتناول كميات كبيرة ومستمرة من السوائل، وتشغيل تكيفات الهواء في السيارات والمنازل، بالإضافة إلى متابعة تقارير الأرصاد أول بأول.
طقس اليوم الأربعاء
أما بالنسبة لطقس اليوم الأربعاء، فقد أشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشِّمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
هل اصبحت البنوك غير آمنه
ولا تحرك ساكنا حيال عمليات النصب والإحتيالالتى تحدث وعمليات سحب الأموال المودعه بكل سهولة يجب محاكمة البنوك لأنها مسؤلة عن امن الاموال ورسائل التحذير لا تخليها من مسؤليتها تجاه حفظ اموال المودعين وأما ان تعرضها للخطر بالسرقة والإختلاس وسحب الأموال او تحويها فيجب ان يخضع للدراسة الجادة ووضع حماية قوية وان لا تترك الامور للرد الآلي فإن ذلك لايعفي مسؤلية البنك وخاصة وانه يستثمر اموال المودعين بالمقابل ويجب على البنوك تعويض المودعين لا تركهم لما حدث وكأنه أمر مسلم به البنوك يجب ان تحاكم على الإهمال هي قننت اعلى مبلغ للسحب فماذا عن دورها المهمل