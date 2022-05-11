عاجل| موجة حارَّة تضرب مناطق مختلفة بالسعودية| وبيان هام من الأرصاد

محمد فوزي

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، إيذانًا بقرب استقبال موسم الصيف، وهو ما كشفه المحللين وبيانات الأرصاد في المملكة، فقد نشر المركز الوطني للأرصاد وتغيرات المناخ عن موجة شديدة الحرارة، وأشارت إلى أنها ستُعلن التفاصيل بعد قليل، في الوقت الذي كشف فيه “عقيل العقيل”، محلل الطقس في المركز الوطني، عن التفاصيل خلال تصريحات صحفية.

عاجل| موجة حارَّة تضرب مناطق مختلفة بالسعودية| وبيان هام من الأرصاد 2 11/5/2022 - 2:08 م

موجة شديدة الحرارة

وأوضح عقيل خلال مداخلته الصحفية مع قناة الإخبارية، عن تعرّض مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض المناطق إلى موجة حارة بداية من يوم الجمعة المقبلة، بالرغم من أن العالم لا يزال في فصل الربيع، ومن المتوقع أن ترتفع معها درجات الحرارة بشكل كبير وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، في حين أشارت الأرصاد إلى أم موجة حارَّة ورياح نشطة تؤثر على بعض المناطق.

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وبالتالي يجب على المواطنين والمقيمين في أوقات الذروة وشدة الحرارة من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وارتداء أغطية الرأس، وتناول كميات كبيرة ومستمرة من السوائل، وتشغيل تكيفات الهواء في السيارات والمنازل، بالإضافة إلى متابعة تقارير الأرصاد أول بأول.

عاجل| موجة حارَّة تضرب مناطق مختلفة بالسعودية| وبيان هام من الأرصاد 1 11/5/2022 - 2:08 م
عاجل| موجة حارَّة تضرب مناطق مختلفة بالسعودية| وبيان هام من الأرصاد

طقس اليوم الأربعاء

أما بالنسبة لطقس اليوم الأربعاء، فقد أشار المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشِّمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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تعليق 1
  1. طلال يقول

    هل اصبحت البنوك غير آمنه
    ولا تحرك ساكنا حيال عمليات النصب والإحتيالالتى تحدث وعمليات سحب الأموال المودعه بكل سهولة يجب محاكمة البنوك لأنها مسؤلة عن امن الاموال ورسائل التحذير لا تخليها من مسؤليتها تجاه حفظ اموال المودعين وأما ان تعرضها للخطر بالسرقة والإختلاس وسحب الأموال او تحويها فيجب ان يخضع للدراسة الجادة ووضع حماية قوية وان لا تترك الامور للرد الآلي فإن ذلك لايعفي مسؤلية البنك وخاصة وانه يستثمر اموال المودعين بالمقابل ويجب على البنوك تعويض المودعين لا تركهم لما حدث وكأنه أمر مسلم به البنوك يجب ان تحاكم على الإهمال هي قننت اعلى مبلغ للسحب فماذا عن دورها المهمل

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