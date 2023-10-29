الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق في السعودية اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023.

نقاط من الأمطار على زجاج أحد المركبات- المصدر: صحيفة اليوم

وأوضح المركز الوطني، أن حالة الطقس في عدة مناطق تشهد سقوط أمطار غزيرة وجريان السيول المصحوبة بزخات من البرد.

وأشار المركز أن المناطق التي تتأثر بهطول الأمطار منها “نجران، جازان، عسير، مكة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية.



وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن سرعة الرياح جنوبية غربية إلى شرقية تتراوح من 25 إلى 45 كم على الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.