الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق في السعودية اليوم
كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023.
وأوضح المركز الوطني، أن حالة الطقس في عدة مناطق تشهد سقوط أمطار غزيرة وجريان السيول المصحوبة بزخات من البرد.
وأشار المركز أن المناطق التي تتأثر بهطول الأمطار منها “نجران، جازان، عسير، مكة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على #المملكة #اليوم الأحد
#طقس_السعودية pic.twitter.com/H4XxWsJw4i
— صحيفة اليوم (@alyaum) October 29, 2023
وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن سرعة الرياح جنوبية غربية إلى شرقية تتراوح من 25 إلى 45 كم على الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.