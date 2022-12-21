«الأرصاد»: حالة مطرية تبدأ من الليلة وتستمر إلى الجمعة المقبلة

صرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن المركز على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المطرية التي سوف تبدأ هذه الليلة، وسوف تستمر بمشيئة الله تعالى حتى يوم الجمعة المقبلة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وتتراوح من درجة متوسطة إلى درجة غزيرة، وذلك عقب اجتماع عقده مع الإدارات المختلفة.

وتابع غلام حديثه حول الاجتماع الذي تم عقده مع جميع الإدارات المختلفة المعنية، حيث أكد أن المركز الوطني للأرصاد يتابع عن كثب، ويراقب بدقة تطورات الحالة المناخية أولاً بأول، وهو يسخر كل إمكانياته التقنية والفنية، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة، مستفيداً منها في مثل تلك الحالات ميدانيا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

وطمأن غلام جميع أفراد الشعب السعودي، موضحاً أن المركز يملك كل الإمكانات من محطات أوتوماتيكية، وصور أقمار صناعية، ونماذج عددية، وأنظمة رادارات متقدمة، تعطي إشارات ذات دقة عالية.

ووجه غلام الدعوة للجميع إلى متابعة نشرات المركز وصفحة النظام الآلي للإنذار المبكر، وكافة منصات التواصل الاجتماعي التي تتبع المركز، حيث أن المركز يحرص كل الحرص على إيصال المعلومات بشكل دقيق إلى المجتمع، والجهات الرسمية وغير الرسمية المستفيدة، وذلك حتى تتخذ جميع التدابير التي يجب عليها اتخاذها.

جدير بالذكر، أن الجهات المعنية التي عقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد شملت غرفة الطوارئ المركزية، والإدارة العامة للطقس والمناخ، وإدارة الازمات والكوارث، وذلك للوقوف على جاهزية المركز لمتابعة الحالة المناخية التي تم الإعلان عنها مؤخراً على معظم مناطق المملكة.