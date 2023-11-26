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“الأرصاد” تُعلن عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

لبنى محمد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية لليوم حيث يوجد هطول لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجراء من مناطق في جازان وعسير والباحة ومكة، ولمعرفة التفاصيل تابعنا.

"الأرصاد" تُعلن عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

"الأرصاد" تُعلن عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

المركز الوطني للأرصاد

أشار المركز إلى وجود أمطار ورياح على هذه المناطق:

  • تبوك.
  • الجوف.
  • الحدود الشمالية.
  • الشرقية.
  • الرياض.
  • القصيم.

طقس المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن طقس المملكة بالتفصيل وهو:

"الأرصاد" تُعلن عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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