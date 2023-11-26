“الأرصاد” تُعلن عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية لليوم حيث يوجد هطول لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجراء من مناطق في جازان وعسير والباحة ومكة، ولمعرفة التفاصيل تابعنا.

"الأرصاد" تُعلن عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

المركز الوطني للأرصاد

أشار المركز إلى وجود أمطار ورياح على هذه المناطق:

طقس يوم الاحد : استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة,كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف والحدود الشمالية. — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) November 26, 2023

تبوك.

الجوف.

الحدود الشمالية.

الشرقية.

الرياض.

القصيم.

طقس المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن طقس المملكة بالتفصيل وهو: