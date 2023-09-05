“الأرصاد” تُعلن عن موجة حارة في 3 مناطق غدًا الأربعاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن موجة حارة في ثلاث مناطق غدًا، ولمعرفتها تابع المقال.

موجة حارة المصدر: الأسبوع

المركز الوطني للأرصاد

إليكم المناطق التي نبهت الأرصاد أنها ستكون بها موجة حارة غدًا والتي هي: