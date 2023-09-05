“الأرصاد” تُعلن عن موجة حارة في 3 مناطق غدًا الأربعاء
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن موجة حارة في ثلاث مناطق غدًا، ولمعرفتها تابع المقال.
المركز الوطني للأرصاد
إليكم المناطق التي نبهت الأرصاد أنها ستكون بها موجة حارة غدًا والتي هي:
- المنطقة الشرقية تتأثر بموجة حارة ترتفع خلالها درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية، والتأثير سيكون على “الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا”.
- منطقة المدينة المنورة بها موجة حارة بارتفاع درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية، ما يؤثر في “العيص، المدينة المنورة، خيبر”.
- منطقة مكة المكرمة تتأثر بموجة حارة ترتفع خلالها درجة الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية، وتؤثر في “الجموم، العاصمة المقدسة”.