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“الأرصاد” تُعلن عن موجة حارة في 3 مناطق غدًا الأربعاء

لبنى محمد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن موجة حارة في ثلاث مناطق غدًا، ولمعرفتها تابع المقال.

"الأرصاد" تُعلن عن موجة حارة في 3 مناطق غدًا الأربعاء

موجة حارة المصدر: الأسبوع

المركز الوطني للأرصاد

إليكم المناطق التي نبهت الأرصاد أنها ستكون بها موجة حارة غدًا والتي هي:

  • المنطقة الشرقية تتأثر بموجة حارة ترتفع خلالها درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية، والتأثير سيكون على “الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا”.
  • منطقة المدينة المنورة بها موجة حارة بارتفاع درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية، ما يؤثر في “العيص، المدينة المنورة، خيبر”.
  • منطقة مكة المكرمة تتأثر بموجة حارة ترتفع خلالها درجة الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية، وتؤثر في “الجموم، العاصمة المقدسة”.
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لبنى محمد

كاتبة محتوى إخباري مُنذ عامين، وعملت بالعديد من الصُحف الإخبارية

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