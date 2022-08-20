فيديو.. أمطار في الحرم، الأرصاد تُصدر عدداً من التنبيهات، والدفاع المدني يًحذِّر ويتمكَّن من انقاذ حافلتين بالمدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم السبت محذِّراً من تأثير استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة وتشكُّل السيول في عددٍ من الناطق.

أمطار غزيرة وسيول في نجران، وجازان، وعسير والباحة

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة، تترافق مع تساقط البرد، والرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة، وتؤدي إلى جريان السيول في مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

أمطار رعدية ورياح في مكة المكرمة والمدينة المنورة

وأوضحت الأرصاد الجوية بالمملكة أنَّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مترافقة مع نشاط الرياح على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطقـ

الأمطار والبروق لازالت مستمره على #الحرم_المكي الان pic.twitter.com/7GmjZZwsXN — معاذ الأحمدي (@alawasef777) August 19, 2022

وفي تنبيه موجه إلى مكة المكرمة رفع المركز درجة الإنذار محذِّراً من شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية في كلٍّ من ثول وجدة و خليص ورابغ وعسفان

سُحب رعدية على أجزاء من حائل والقصيم

وبيَّن المركز أنَّه لا يُستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية في رفحا، محذِّراً من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

الدفاع المدني يُحذِّر ويتمكَّن من إ نقاذ شخصين في جازان

بدوره حذّر الدفاع المدني السعودي من السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية، أثناء هطول الأمطار، موضحاً أنَّ الفِرق المُختصَّة في جازان قد تمكَّنت من إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول، كما تمكَّنت الفرق في المدينة المنورة من إخلاء ركاب حافلتين بسبب الأمطار، دون وقوع إصابات.

درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقَّعة

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة، درجات الحرارة العظمى والصغرى والأحوال الجوية في مُختلف المدن والمحافظات حيث يكون الطقس حارًّ إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض، وتسجِّل كلًّ من الدمام والأحساء وحفر الباطن أعلى درجات الحرارة المتوقَّعة مع 47 درجة، ببنما سجَّلت أدناها في أبها والباحة مع 17 درجة مئوية.