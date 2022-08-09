الأرصاد تواصل تحذيرها.. سيول وعواصف عنيفة ستشهدها المملكة خلال الأيام المقبلة والدفاع المدني السعودي يحذر

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن المملكة العربية السعودية تشهد حالة من عدم الإستقرار في العديد من مناطق المملكة، وأكدت الأرصاد على أن السيول والأمطار العنيفة وجريان السيول سوف تستمر في السعودية على مدار الأيام القادمة، وخاصةً مناطق الجهة الغربية، وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن كميات الأمطار التي تشهدها المملكة مذهلة ولم تحدث قبل ذلك وخاصةً في مثل هذا التوقيت من العام.

استمرار موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها السعودية

كما أكد الدفاع المدني السعودي على أن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام والتي بدأت الإثنين الماضي، مستمرة حتى يوم الجمعة القادمة، وسوف تتأثر بهذه الموجة كل من عسير والباحة ونجران ومكة والمدينة وحائل وتبوك.

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وسوف تشهد المناطق السابق ذكرها أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، والتي تتأثر بها الأجزاء الغربية من القصيم والرياض، وناشد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي جميع المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والإبتعاد عن أماكن تجمع السيول، وضرورة الإلتزام الكامل بتعليمات الجهات المعنية.

مدى تأثر مصر بتلك الموجة

هذا وقد أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بأن مصر لن تتأثر بهذه الأمطار التي تشهدها المملكة العربية السعودية، حيث أن مصر متأثرة الآن بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة.