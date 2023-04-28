الأرصاد تنبه من وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة بأنه من المتوقع أن يكون هناك هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة في منطقة جازان، كما أنها ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدن في مجال الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول أيضا، وهذه الحالة تشمل المحافظات التالية: الحرث والدائر بني مالك والريث والعيدابي وهروب وفيفا، وحسب ما ذكره المركز فالحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

أحوال الطقس

من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار في بعض مناطق المملكة حسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد في نجران وجازان والباحة وعسير ومكة المكرمة أيضا، والأمر يشمل أيضا بعض الأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وستشهد بعض المناطق نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في مناطق من الحدود الشمالية وتبوك والجوف، ومن المترقب أن تنتهي الحالة المطرية السادسة عشر في غضون الساعات القادمة.

درجات الحرارة

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم الجمعة فهي كما يلي:

مكة المكرمة 39 درجة

المدينة المنورة 35 درجة

الرياض 34 درجة

كذلك جدة 35 درجة

الدمام وصلت درجة الحرارة إلى ستة وثلاثون درجة

تبوك ثلاثون درجة

بريدة ثلاثة وثلاثون درجة

حائل تسعة وعشرون درجة

وأخيرا الخرج خمسة وثلاثون درجة.

حركة الرياح

ستكون حركة الرياح من شرقية إلى جنوبية شرقية في الجزء الشمالي بسرعة 10-25 كم ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية في الجزء الجنوبي، وحالة البحر سيكون خفيف الموج وارتفاعه من نصف متر إلى متر.