الأرصاد تنبه: ارتفاع الأمواج ورياح تعيق الرؤية في جدة ورابغ وبحرة

قام المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية بإصدار تنبيه فيما يتعلق بأحوال الطقس في الساعات القليلة القادمة، ويحرص المركز على تقيم أهم المستجدات بشكل يومي، وقد قدم تنبيها متقدما اليوم الخميس بخصوص ارتفاع الأمواج في الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، وهذا سيكون مصحوبا بنشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، وسنعرض لكم بقية التفاثيل من خلال الأسطر القادمة.

استمرار الحالة حتى صباح الجمعة

جاء في تنبيه المركز الوطني للأرصاد بأن الحالة المعلن عنهاستشمل العديد من المحافظات بالمملكة، وهي جدة ورابغ وبحرة، كما أنها تشمل أيضا منطقة مركز الشعبية والأجزاء الساحلية بمحاذاتها، وقد تبدأ الحالة من الثانية عشر صباحا في يوم غد الجمعة السابع عشر من فبراير 2023، وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

توقعات حالة الطقس غدا

قام المركز الوطني للأرصاد بتقديم تقريره عن أحوال الطقس يوم غد الجمعة، وجاء فيه بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة، وقد تكون مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مجال الرؤية الأفقية على أجزاء من الحدود الشمالية، ويشمل هذا كلا من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والجوف وأيضا الأجزاء الشمالية في منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة تعيق الرؤية

نوّه المركز الوطني للأرصاد بالمملكة إلى أن تأثير الرياح النشطة سيستمر، وهذا يحد من مجال الرؤية الأفقية ويستمر هذا على مختلف الأجزاء من مكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة أيضا، وهذا التأثير يمتد على أجزاء من منطقة نجران، كما أنه من غير المستبعد تشكل ضباب في ساعات من الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقة الشرق الأوسط ووسط السعودية أيضا، ومن المتوقع تكون الصقيع في عدة مناطق، وهي الجوف وتبوك والحدود الشمالية أيضا.

بهذا نصل إلى نهاية مقال قدمنا لكم فيه موضوع أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية غدا في مختلف المدن، وكما ذكرنا لكم من المتوقع هطول أمطار ورياح في مختلف المدن.