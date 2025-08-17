الأرصاد تطالب المواطنين باستخدام تطبيق أنواء.. يقدم 4 مزايا هامة

طالب المركز الوطني للأرصاد، مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بها بضرورة الحرص على استخدام تطبيق أنواء قبل المصيف، وجاء ذلك من خلال تغريدة نشرها المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، أوضح فيها كافة التفاصيل بشأن التطبيق وأهميته.

تطبيق أنواء وضرورة استخدامه

وأضاف المركز الوطني للأرصاد في تغريدته على منصة إكس، أن تطبيق أنواء أو موقع الأرصاد الرسمي يسمح للمواطنين بمعرفة طقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، ما يتيح لهم الاستمتاع بصيف مختلف ويقدم لهم فرصة تجنب الظواهر الجوية الخطيرة.

وتابع المركز أن من خلال التطبيق يمكنك متابعة توقعات الطقس اللحظية واليومية، ويوفر لك تطبيق أنواء تنبيهات فورية للظواهر الجوية وخرائط تفاعلية لحالة الطقس، كما يمنحك إمكانية الوصول إلى معلومات مخصصة حسب موقعك الخاص.