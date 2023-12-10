الأرصاد تحذِّر من الضباب بالشرقية، و”طقس العرب”: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول في عدة مناطق تبدأ غداً

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم الأحد في جميع مناطق المملكة، وتوقَّع المركز أن تكون السماء -بمشيئة الله تعالى- غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة ترافقها الرياح النشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة وعسير، مع إمكانية تَشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.

صواعق رعدية وأمطار- المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

حالة الطقس اليوم فوق البحر الأحمر والخلي العربي

ورجَّح المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن الطقس أن تكون الرياح السطحية وحالة البحر والموج في البحر الأحمر على الشكل التالي:

رياح شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

يأتي ذلك فيما تتراوح سرعة الرياح السطحية فوق الخليج العربي ما بين 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيديو | مشاهد لأمطار الحرم المكي.. المعتمرون يلهجون بالدعاء رافعين أكفهم طالبين ربهم#الإخبارية pic.twitter.com/48tm6yoXYs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2023

درجات الحرارة ونسب الرطوبة اليوم بالسعودية

كما توقَّعت الأرصاد الجوية أن تسجِّل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بالسعودية اليوم مع 33 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة بالمدينة المنورة إلى 29 وتبقى في الرياض بحدود 26 درجة مئوية، وتستمر السودة بتسجيل أقل درجات الحرارة الصغرى بالمملكة مع 5 درجات مئوية، فيما تكون أعلى نسب الرطوبة 90 في كلٍّ من الدمام وأبها والباحة وعرعر وسكاكا، إضافة إلى طريف والطائف وينبع والقريات والسودة.

طقس العرب يتوقَّع حالة ماطرة جديدة غداً الإثنين

من جانبه توقَّع مركز طقس العرب الإقليمي أن يكون الطقس نهار اليوم الأحد مستقراً بوجهٍ عام ومعتدل في المناطق الشمالية بينما يميل إلى الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، قبل أن تبدأ حالة جوية ماطرة جديدة، غداً الإثنين حيث تتساقط الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية، قبل أن تمتد إلى أجزاء من سواحل المدينة المنورة.

#السعودية | طقس المدارس في مختلف أنحاء المملكة خلال هذا الأسبوع🎒🧣 pic.twitter.com/Q0SRtQSjHC — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 9, 2023

كما توقَّع طقس العرب أن يتعمَّق تأثير المُنخفض الجوي العلوي فوق المملكة، يوم الثلاثاء مع اتساع نشاط السُحب الركامية وتساقط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والبرد وجريان السيول على أجزاء من الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، قبل أن تبدأ رقعة الأمطار بالتراجع يوم الأربعاء.