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تصل لـ 50.. الأرصاد تُحذر المواطنين والمقيمين من موجة شديدة الحرارة بدءًا من الأحد وموعد انتهائها

محمد أحمد

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة أنحاء المملكة، وإن كانت تتفاوت من منطقة لأخرى، إلا أن الطقس الغالب شديد الحرارة، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد، بأن مناطق المملكة ستشهد موجة شديدة الحرارة، تصل فيها الدرجات في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية، وأوضحت موعد بدء تلك الموجة.

تصل لـ 50.. الأرصاد تُحذر المواطنين والمقيمين من موجة شديدة الحرارة بدءًا من الأحد وموعد انتهائها

الأرصاد وارتفاع كبير بدرجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد أن الموجة تبدأ من غدٍ الأحد الموافق 18 يونيو 2022 حتى الأربعاء القادم، مناشدة الجميع بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتهم، وأكدت على الآتي:

حرارة تصل ل50 على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام ال4 المقبلة بالسعودية

الأرصاد الجوية تُحذِّر: موجة حارَّة من الأحد حتى الأربعاء ودرجات الحرارة تلامس الـ(٥٠) في عددٍ من المناطق

  1. تتراوح درجات الحرارة من 47 – 50 درجة مئوية على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع.
  2. تتراوح من 45 – 47 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية لمناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.

نصائح مواجهة ارتفاع الحرارة

يأتي هذا في الوقت الذي ينصح فيه الأطباء وخبراء الطقس بضرورة اتباع عدد من الإجراءات من أجل موجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ومنها:

  • عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة.
  • عدم الوقوف فترات طويلة تحت أشعة الشمس.
  • الاحتماء قدر الأمكان بأماكن الظل.
  • ارتداء أغطية الرأس والأوقية المناسبة.
تصل لـ 50.. الأرصاد تُحذر المواطنين والمقيمين من موجة شديدة الحرارة بدءًا من الأحد وموعد انتهائها 1 18/6/2022 - 5:54 م
تصل لـ 50.. الأرصاد تُحذر المواطنين والمقيمين من موجة شديدة الحرارة بدءًا من الأحد وموعد انتهائها

كما يُفضل أيضًا تناول السوائل بقدر كبير من المياه والعصائر وغيرها، من أجل تعويض الجسم بكمياه المياه المفتقدة.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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