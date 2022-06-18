تصل لـ 50.. الأرصاد تُحذر المواطنين والمقيمين من موجة شديدة الحرارة بدءًا من الأحد وموعد انتهائها

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة أنحاء المملكة، وإن كانت تتفاوت من منطقة لأخرى، إلا أن الطقس الغالب شديد الحرارة، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد، بأن مناطق المملكة ستشهد موجة شديدة الحرارة، تصل فيها الدرجات في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية، وأوضحت موعد بدء تلك الموجة.

الأرصاد وارتفاع كبير بدرجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد أن الموجة تبدأ من غدٍ الأحد الموافق 18 يونيو 2022 حتى الأربعاء القادم، مناشدة الجميع بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتهم، وأكدت على الآتي:

تتراوح درجات الحرارة من 47 – 50 درجة مئوية على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع. تتراوح من 45 – 47 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية لمناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.

🛑بمشيئة الله موجة حارة إلى شديدة الحرارة على بعض مناطق #المملكة أبتداءً من الغد إلى #الأربعاء 19- 2022/6/22م.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/ySCqKbGsLX — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 18, 2022

نصائح مواجهة ارتفاع الحرارة

يأتي هذا في الوقت الذي ينصح فيه الأطباء وخبراء الطقس بضرورة اتباع عدد من الإجراءات من أجل موجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ومنها:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة.

عدم الوقوف فترات طويلة تحت أشعة الشمس.

الاحتماء قدر الأمكان بأماكن الظل.

ارتداء أغطية الرأس والأوقية المناسبة.

كما يُفضل أيضًا تناول السوائل بقدر كبير من المياه والعصائر وغيرها، من أجل تعويض الجسم بكمياه المياه المفتقدة.

يهمك أيضًا:

طريقة حساب راتب التقاعد حسب النظام الجديد 1443

سن التقاعد العسكري 1443 جميع الرتب| وحالات التقاعد المبكر