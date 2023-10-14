أخبار السعودية

الأرصاد تحذر من رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك

أحمد مراد

حذر مركز الأرصاد الوطني السعودي اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023، من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، وأكد على أن من تأثيرات هذه الرياح أنه سيصاحبها تدنيا في مستوى الرؤية الأفقية (3-5) كم، ورياح تصل سرعتها إلى 40-49 كم/ الساعة، كما سيصاحبها أيضا ارتفاعا في الأمواج.

تبوك تتعرض لرياح شديدة اليوم السبت 14 أكتوبر 2023

صورة توضيحية- المصدر: إكس

جاء ذلك في تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم، وأشار التقرير إلى أن هذه الرياح الشديدة سوف تشمل عدد من المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، وتتضمن هذه المحافظات (البدع- حقل- الوجه- أملج- ضباء- نيوم شرما)، وسوف يستمر هبوب الرياح بحسب المركز الوطني للأرصاد حتى الساعة الثامنة مساء السبت.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بنقل الأحداث كما هي بدون زيادة أو نقصان.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، ومعايا دورات في التسويق من جوجل، وعملت عدد (2) دبلومة في التربية العامة والخاصة.

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