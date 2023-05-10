الأرصاد تحذر من رياح تتجاوز سرعتها 45 كم في الساعة بداية من الغد

قام المركز الوطني للأرصاد بتوجيه تحذير للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا من وجود رياح نشطة يوم غد، ومن المحتمل أن تتجاوز سرعتها 45 كم في الساعة، وستكون مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مجال الرؤية بداية من يوم غد الخميس 11 من مايو 2023، وعليه فقد ذكر المركز المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة الجوية.

المناطق المشمولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي ستشملها الرياح التي من المحتمل أن تتجاوز سرعتها 45 كم في الساعة يوم غد، والأمر يشمل المدن التالية:

الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، بالإضافة إلى الرياض والقصيم وحائل والشرقية أيضا، وأشارت إلى أن هذه الحالة ستستمر حتى يوم السبت المقبل.

طقس اليوم

من جهته كان المركز الوطني للأرصاد قد قدم توقعاته بخصوص أحوال الطقس السائدة لنهار اليوم الأربعاء، وذكر بأنه من المرجح أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مما يؤدي إلى جريان السيول، كما ستكون مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة أيضا، وهذا في المناطق التالية: عسير، جازان، نجران، الباحة، وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

إلى جانب ذلك، ستكو نالسماء غائمة بشكل جزئي في أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة العربية السعودية، وستتأثر المناطق الشرقية أيضا، وهي الشرقية والرياض والقصيم، بالإضافة إلى حائل وتبوك، وستكون فيها أتربة مثارة، ولا بد من الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأحوال الطقس بالمملكة.