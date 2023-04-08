الأرصاد تحذر من اشتداد الحالة المطرية اليوم على معظم مناطق المملكة

تم رفع مستوى الإنذار في منطقة الطائف إلى “تحذير” بسبب الحالة الماطرة الشديدة المتوقعة اليوم، وحذّر المركز من حدوث عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد والسيول وتشكل الضباب، كما نبه إلى نشاط الرياح السطحية.

يستمر التحذير من الساعة 12 ظهراً حتى العاشرة مساءً، وينصح الجميع باتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء السير والتنقل في المنطقة.

يتوقع الباحث في الطقس والعضو المؤسس بلجنة “تسميات” المناخية، عبدالعزيز الحصيني، وفقًا للمرصد، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر من اليوم السبت حتى صباح الأحد.

وأوضح الحصيني عبر حسابه على “تويتر”، أن الأمطار ستستمر على أجزاء من مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية تساقط البرد على بعض المرتفعات، كما يُتوقع أن تمتد الأمطار إلى بعض مناطق سلطنة عمان واليمن، مع وجود رياح مغبرة.