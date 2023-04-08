أخبار السعودية

الأرصاد تحذر من اشتداد الحالة المطرية اليوم على معظم مناطق المملكة

محمد صفوت

تم رفع مستوى الإنذار في منطقة الطائف إلى “تحذير” بسبب الحالة الماطرة الشديدة المتوقعة اليوم، وحذّر المركز من حدوث عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد والسيول وتشكل الضباب، كما نبه إلى نشاط الرياح السطحية.

مركز الأرصاد الوطني

يستمر التحذير من الساعة 12 ظهراً حتى العاشرة مساءً، وينصح الجميع باتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء السير والتنقل في المنطقة.

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الحصيني: بداية الحالة الممطرة الـ 12 اليوم الإثنين

عبدالعزيز الحصيني

يتوقع الباحث في الطقس والعضو المؤسس بلجنة “تسميات” المناخية، عبدالعزيز الحصيني، وفقًا للمرصد، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر من اليوم السبت حتى صباح الأحد.

وأوضح الحصيني عبر حسابه على “تويتر”، أن الأمطار ستستمر على أجزاء من مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية بأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية تساقط البرد على بعض المرتفعات، كما يُتوقع أن تمتد الأمطار إلى بعض مناطق سلطنة عمان واليمن، مع وجود رياح مغبرة.

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محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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