“الأرصاد” تحذر من أمطار ورياح على مكة والمدينة والرياض في الساعات المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم (الأحد) مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وأوضح المركز، أن محافظتَيْ الجموم والعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة ستتأثران بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأضاف أن محافظات خيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع والحنكاية والمهد بمنطقة المدينة المنورة ستشهد حالة أمطار غزيرة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً.

ولفت إلى أن أجزاء من منطقتَي الرياض والقصيم ستكون على موعد مع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح نشطة وتساقط البرد وسيول وانعدام الرؤية حتى الساعة الثانية مساءٍ.

من جهته، دعا أمن الطرق قائدي المركبات إلى توخي الحذر والحيطة عند القيادة على الطرق في هذه المناطق، وذلك نظراً لسُوء الأحوال الجوية بها.