عاجل| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة وسيول بعدة مناطق وموعد انتهاء الموجة

مازالت حالة التقلبات في الطقس تسيطر على أجواء العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الأخيرة، وهو ما دفع المركز الوطني للأرصاد إلى إصدار تنبيهات مستمرة للمواطنين والمقيمن، مؤكدًا أن الفرصة لا توال مُهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، التي تصل فيها إلى حد جريان السيول في المناطق الجبلية والصحراوية وبطون الأودية.

الأرصاد وحالة الطقس

وأضافت بيانات الأرصاد، أن الأمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير، وجازان، بينما تستمر في غزراتها مصحوبة بسحب رعدية مطيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، بالإضافة إلى أجزاء من الباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حالة البحر الأحمر

حركة الرياح السطحية غربية الى شمالية غربية.

سرعة الرياح 15-35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي.

وسرعة الرياح 20 -40 كم/ ساعة على الجزء الأوسط.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي.

ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط.

ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وموعد انتهاء تقلبات الطقس

ومن جانبه، وخلال تصريحات صحفية، قال “عقيل العقيل” محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن فرصة هطول الأمطار على الرياض أعلى من فرصة هطولها على منطقة عسير ومرتفعاتها.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: فرصة هطول الأمطار على الرياض أعلى من فرصة هطولها على منطقة عسير ومرتفعاتها #برنامج_اليوم pic.twitter.com/SEiw11wddb — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 31, 2022

وأضافت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل العاصمة وعددًا من المحافظات التابعة لها، والتي قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق الشمالية لها وتصاحبها السحب الركامية والرعدية والرياح.

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