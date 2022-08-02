الأرصاد تتوقَّع استمرار الأمطار الغزيرة، و”طقس العرب” يُحذِّر من السيول المفاجئة وتشكُّل العواصف الترابية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، في تقريره حول حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية وجريان السيول في عددٍ من مناطق المملكة.

أمطار رعدية وزخات من البَّرد في نجران والرياض

وأوضح المركز أنَّ الفرصة ماتزال مُهيأة لهطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة مع زخات البرد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول في مناطق نجران، والباحة، وعسير، وجازان، إضافة إلى أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وحائل.

سُحُب رعدية وغبار في مكة المُكرمة والمدينة المنورة

كما توقَّعت الأرصاد الجوية في المملكة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة في منطقة مكة المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

طقس العرب يتوقَّع استمرار هطول الأمطار

وكانت قد تعرضت عدة محافظات في منطقة جازان الجنوبية والشرقية إلى أمطار غزيرة أدَّت إلى سيلان الأودية والشعاب. أمس الاثنين، وتوقَّع المختصون في قسم العمليات الجوية بمركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية استمرار تأثير الحالة المناخية النادرة على أراضي المملكة خلال الأيام القادمة.

وحذَّر المركز من تأثيرات استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، ما يرفع من مخاطر ارتفاع منسوب المياه في الطرقات، وربما حدوث السيول المفاجئة في بعض المناطق.

عواصف ترابية محلية، ومنخفض المونسون يتعمَّق في المملكة

وتوقَّع مركز طقس العرب، أن يتعمَّق منخفض المونسون إلى أجواء السعودية ويترافق مع كميات هائلة من بخار الماء الاستوائي، ليساعد على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، وسقوط الأمطار الرعدية الغزيرة في مناطق متفرقة من شرق ووسط وجنوب السعودية، إضافة إلى المنطقة الشرقية والرياض والدمام

كما حذَّر طقس العرب من النشاط الكبير في سرعة الرياح، الذي قد يُسبب تشكُّل عواصف ترابية محلية.