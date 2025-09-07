الأرصاد تتوقع تراجع الحرارة واستعداد الأجواء لموسم الخريف مع انطلاق موسم الصفري

أعلن الخبير المناخي عبد العزيز الحصيني أن السبت شهد دخول موسم “الصفري” وهو أحد أبرز المواسم الانتقالية في المملكة ويمتد لمدة 27 يومًا متتالية، كما يعد هذا الموسم علامة فارقة بين الحر اللاهب الذي يميز نهاية الصيف وبين اعتدال الطقس التدريجي الذي يمهد لاستقبال فصل الخريف وخلال هذه الفترة تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض نسبيًا مع احتمالية ظهور تقلبات جوية متفرقة مما يجعله موسمًا مهمًا يترقبه الجميع كل عام.

بداية موسم الصفري

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن أمس السبت يمثل الانطلاقة الرسمية لموسم “الصفري” وهو أحد أهم المواسم المناخية التي ينتظرها سكان شبه الجزيرة العربية، كما أوضح الحصيني أن هذا الموسم يمتد لمدة 27 يومًا متتالية ويتميز بكونه مرحلة انتقالية فاصلة بين حرارة الصيف المرتفعة وما يعرف بالحر الهازل الذي يسبق قدوم الأجواء المعتدلة.

كذلك فقد أشار الحصيني إلى أن العرب كانوا يعتبرون موسم الصفري بداية فعلية لفصل الخريف حيث تبدأ خلاله التغيرات المناخية الملحوظة مثل انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا وظهور بعض التقلبات الجوية التي قد تتضمن رياحًا موسمية أو أمطارًا متفرقة، كما يضم الموسم نجمين بارزين هما “الجبهة” و”الزبرة” اللذان يرتبطان عند العرب قديمًا بعلامات فلكية ومناخية تدل على تغير الطقس وتبدل أحوال الطبيعة.

سبب تسمية موسم الصفري

أوضح الحصيني أن تسمية هذا الموسم بالصفري تنبع من اجتهادات متعددة عبر التاريخ العربي، فبعض الروايات تشير إلى أن التسمية جاءت نتيجة اصفرار السماء بفعل تغيرات الطقس المفاجئة، بينما يرى آخرون أن السبب يعود إلى اصفرار الأجساد نتيجة انتشار الأمراض مثل الحمى التي كانت شائعة في هذه الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف، كما أضاف الحصيني أن موسم الصفري يتميز بتقلبات جوية واضحة تشمل زيادة نسب الرطوبة وتراجعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مما يجعله مرحلة تمهيدية لتحولات مناخية أوسع مع اقتراب موسم الوسم والخريف الفعلي.