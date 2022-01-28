عاجل| الأرصاد السعودية تصدم المواطنين وتكشف عن موعد الموجة الباردة القادمة

محمد فوزي

أجواء شديدة البرودة تضرب أنحاء متفرقة من المملكة، دفعت المواطنين إلى التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، بجانب تشغيل أجهزة التدفئة، في الوقت الذي يواصل فيه المركز الوطني للأرصاد، إصدار عديد التنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جميع المناطق، لاسيما مناطق الشرقية والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية التي شهدت خلال الساعات الماضية نشاطًا للرياح وأتربة مثارة مصحوبة وتدنٍ في مدى الرؤية.

عاجل| الأرصاد: تساقط الثلوج وانخفاض الحرارة لتحت الصفر ببعض المناطق السعودية

موجة باردة وصقيع

وأشار المركز إلى أن العديد من المناطق تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، من بينها مناطق أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، كما تشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتشهد حائل كذلك موجة باردة، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، محذرًا من تدني درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في ساعات الليل.

عاجل| الأرصاد السعودية تصدم المواطنين وتكشف عن موعد الموجة الباردة القادمة 1 28/1/2022 - 8:29 م
عاجل| الأرصاد السعودية تصدم المواطنين وتكشف عن موعد الموجة الباردة القادمة
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وموجة باردة قادمة

ومن جانبه أوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد، في تصريحات لبرنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، أنه من المتوقع أن تضرب البلاد موجة باردة الأسبوع المقبل، بالتزامن مع وجود رياح مثيرة للأتربة في بعض المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، وهو ما يطالب المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والجواكت وعدم الاستهتار.

وموعد انتهاء فصل الشتاء

أما عن موعد انتهاء فصل الشتاء، فقد أشار المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، إلى أن ما زال على انتهائه قرابة شهرين، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، فضلاً عن تأثيرها تدريجيًا على الأجزاء الجنوبية من المملكة، بالتزامن مع استمرار نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك على منطقة نجران.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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