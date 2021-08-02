“50 درجة” الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من ارتفاع الحرارة لرقم قياسي

حالة من التقلبات في الطقس تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة، ففي الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق هطول للأمطار، نجد مناطق أخر تشهد الأعلى من حيث درجات الحرارة، وهو ما كشفه المركز الوطني للأرصاد خلال بياناته المستمرة والتوضيحية للمواطنين والمقيمين عبر صفحته الرسمية على تويتر، وكان أكثر المدن ارتفاعًا للحرارة مسجلة 50 درجة مئوية ونصف، هي مدينة الدمام، وتلتها مدينة الأحساء بـ 48 درجة، بينما سجلت القيصومة وحفر الباطن 46، وسجلت رفحاء 44.

الدمام من أكثر المدن العربية ارتفاعًا للحرارة

وبتسجيلها أكثر من 50 درجة مئوية، تأتي مدينة الدام من أكثر 13 مدينة عربية، ارتفاعًا للحرارة، بينما جاء موقع مطار الملك فهد في المدينة ذاتها في المركز الثاني بـ 49.8 درجات، وعلى الرغم من ذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا للمقيمين والمتواجدين في منطقة مكة المكرمة وجدة، من وجود رياح شديدة قد يصاحبها سقوط للأمطار الرعدية، ويصاحبها أيضًا تدني في مستويات الرؤية، لاسيما على الطرق الصحراوية، لذا ينصح بعدم قيادة المركبات بسرعة عالية.

ونصائح بعدم التعرض لأشعة الشمس

وكعادة ارتفاع درجات الحرارة في كل مكان ومواجهتها، يطالب دائمًا في مثل تلك التوقيتات من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، والاختباء في أغطية الرأس والشماسي والأماكن المرتفعة والأشجار، ويفضل أيضًا تناول السوائل والمشروبات الباردة باستمرار، وعدم الخروج في أوقات الظهيرة إلا للضرورة، وعدم خروج الأطفال من المنازل قدر المستطاع.