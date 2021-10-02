عاجل| الأرصاد السعودية تعلن المناطق المتأثرة بـ “إعصار شاهين” بعد اجتياحه عُمان

يواصل المركز الوطني للأرصاد، نشر عدد من البيانات والتحديثات المتتالية عبر صفحته الرسمية على تويتر، بشأن آخر تطورات إعصار شاهين، واحتمال تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لافتة إلى أن سيتسبب في إحداث هطول أمطار لعدة أيام تشمل سبعة مناطق، تبدأ تحديدًا من صباح الإثنين الموافق 4 أكتوبر، ومن المتوقع أيضًا أن يتكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، تستمر تلك الحالة لعدة أيام متتالية.

مناطق سعودية متأثرة بإعصار شاهين

ومن بين المناطق المتأثر بإعصار شاهين أيضًا بشكل غير مباشر على هيئة أمطار ورياح، مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، بينما ستكون التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية على بحر عمان وأجزاء من ُسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن أمطارًا شديدة الغزارة ورياحًا شديدة السرعة وارتفاعًا في الأمواج، وهو ما حذرت منه السلطات العمانية المواطنين خلال الساعات الماضية.

ارتفاع الموج 12 مترًا

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات العُمانية، من اشتداد العاصفة المدارية شاهين، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، يضرب سواحل البلاد اليوم السبت، وفق لأحدث الصورة المُلتقطة من الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وتسببها في:

رياح شديدة السرعة.

أمطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 600 ملم.

فيضانات شديدة للأودية.

هيجان شديد بالبحر ترتفع فيه الأمواج إلى 12 مترًا.

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مركز الاعصار #شاهين يدأ بالدخول الى بحر عُمان وبداية ظهور عين الإعصار

احفظ هذا الرابط الذي يحتوي على صور اقمار اصطناعية منوعة مخصصة لمتابعة الاعصار شاهين⁩ ⁦https://t.co/X5EMivrj6W pic.twitter.com/OP9KKE3hIH — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021

ومن جانبها، طالبت هيئة الطيران المدني العُماني، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.