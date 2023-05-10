الأرصاد السعودية: رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق بالمملكة وتستمر ثلاث أيام
حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح على ثماني مناطق بالمملكة تبدأ من يوم غد الخميس إلى يوم السبت.
كما أضاف المركز، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نشاط الرياح سوف تتجاوز سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة، وستكون رياح مثيرة للأتربة والغبار.
وتؤثر هذه الرياح على عدد من المناطق وهى، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، حائل، والرياض، والقصيم، والشرقية.
من جانبه كان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، قد توقع اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ينتج عن تلك الأمطار جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح شديدة الى متوسطة مثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق ومدن نجران، جازان، عسير والباحة وتمتد الى مرتفعات العاصمة المقدسة مكة المكرمة.
⚠️ من #الخميس إلى #السبت، رياح نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية #تبوك والأجزاء الشمالية من مناطق #المدينة_المنورة #حائل #الرياض #القصيم #الشرقية.@AljoufSA @SaudiDCD @SA_HWY_SECURITY #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/djVNySsWNQ
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 10, 2023
كما توقع المركز أيضًا أن تكون هناك غيوم جزئية في السماء على بعض المناطق من شرق ووسط وشمال المملكة، كما تتأثر بعض المناطق ايضًا منها الشرقية، الرياض، القصيم، حائل وتبوك بالغبار والاتربة.