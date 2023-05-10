الأرصاد السعودية: رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق بالمملكة وتستمر ثلاث أيام

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح على ثماني مناطق بالمملكة تبدأ من يوم غد الخميس إلى يوم السبت.

كما أضاف المركز، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نشاط الرياح سوف تتجاوز سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة، وستكون رياح مثيرة للأتربة والغبار.

وتؤثر هذه الرياح على عدد من المناطق وهى، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، حائل، والرياض، والقصيم، والشرقية.

من جانبه كان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، قد توقع اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ينتج عن تلك الأمطار جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح شديدة الى متوسطة مثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق ومدن نجران، جازان، عسير والباحة وتمتد الى مرتفعات العاصمة المقدسة مكة المكرمة.

كما توقع المركز أيضًا أن تكون هناك غيوم جزئية في السماء على بعض المناطق من شرق ووسط وشمال المملكة، كما تتأثر بعض المناطق ايضًا منها الشرقية، الرياض، القصيم، حائل وتبوك بالغبار والاتربة.