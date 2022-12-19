عاجل| الأرصاد تحذر من تقلبات قوية أمطار غزيرة وثلوج بالمملكة اعتبارًا من هذا التوقيت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، من وجود تقلبات جديدة وقوية بحالة الطقس يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول ببعض المناطق، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق يوم 21 من ديسمبر، مطالبة الجميع بضرورة متابعة نشراتها الدورية وبياناتها المستمرة للوقوف على أحدث وآخر التطورات.

سيول وأمطار غزيرة بالمملكة

وأضاف بيان المركز الوطني للأرصاد بان التقلبات تبدأ من يوم الأربعاء وتستمر حتى مساء الجمعة نهاية الأسبوع بالعديد من المناطق، يصاحبها أمطار غزيرة تصل لحد السيول وانخفاض لدرجات الحرارة ما يُشعر المواطنين بالبرودة، مطالبة الجميع بأخذ كافة الاحتياطات لمواجهة تلك الظاهرة، وارتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن بطون الأودية ومخرات السيول.

المناطق الأكثر تأثرًا

أما عن المناطق الأكثر تأثرًا بتقلبات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشمل (الرياض – مكة – المدينة – الباحة – حائل – الحدود – الشمالية – الشرقية – عسير – تبوك – جازان)، وتشمل الحالة هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة وجريان سيول، إضافة إلى تساقط للثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، بالإضافة إلى وجود أتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.

تبدأ تأثيرات التغيرات الجوية من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 ديسمبر 2022، وتزداد تدريجيًا من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول على منطقة مكة المكرمة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة.