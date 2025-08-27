الأرصاد السعودية تحذر من استمرار الأمطار الغزيرة حتى هذا الموعد

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأمطار ستستمر بشكل متفاوت الشدة على عدة مناطق خلال الأيام القادمة، كما أوضح المركز أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار مع احتمالية هطول أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة في بعض المحافظات وقد تصبح غزيرة أحيانًا في مناطق معينة، وعلى ذلك فقد دعا المركز قائدي المركبات والمشاة إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الشبورة والطرق الزلقة الناتجة عن الأمطار.

أمطار غزيرة على المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة على عدة مناطق حتى منتصف الأسبوع المقبل، كما أوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل:

مرتفعات مكة المكرمة.

الباحة.

عسير.

جازان.

تمتد لتطال المدينة المنورة.

أجزاء من الرياض.

القصيم.

المنطقة الشرقية.

حائل.

كذلك أكدت التوقعات أن الأمطار ستتراوح بين الخفيفة والمتوسطة مع احتمال جريان الأودية والشعاب في المناطق المهيأة؛ لذلك مما يستدعي توخي الحذر أثناء التنقل واتباع التعليمات الوقائية للسلامة.

تعليمات الأرصاد لمواجهة مخاطر السيول

حث المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين على متابعة التقارير الجوية الدورية التي تصدر عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الإعلامية الرسمية؛ للاطلاع على آخر مستجدات الطقس، كذلك فق شدد المركز على أهمية الالتزام التام بتعليمات وإرشادات الجهات المختصة خصوصًا في المناطق المنخفضة التي ترتفع فيها احتمالات تشكل السيول والجريان المفاجئ للأودية، كما أكد أن اتباع هذه التعليمات يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة خاصة أثناء التنقل أو ممارسة الأنشطة الخارجية.