الأرصاد الجوية تُصدر تنبيهات للمدينة المنورة ونجران، و”المُسند” يتوقَّع رياحاً شمالية على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، أن تنشط الرياح السطحية في عددٍ من مناطق المملكة، بينما تؤثِّر الرياح النشطة والسحب الرعدية على مناطق أخرى، اليوم الثلاثاء.

رياح سطحية في مكة المكرمة وسحب رعدية في جازان

وفي تقريره حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة، أن تمتد الرياح السطحية من نجران إلى مكة المكرّمة وسواحلها، إضافة إلى جازان، وبينما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في مناطق الرياض، والشرقية والحدود الشمالية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وتظهر السحب الرعدية في سماء عسير وجازان.

الأرصاد تُصدر تنبيهاً إلى منطقة نجران

وكان المركز قد أصدر تنبيهاً موجهاً إلى منطقة نجران، حذَّر خلاله من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة التي تسبب انخفاضاً في مستوى الرؤية الأفقية في نجران ومحافظات (حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة). حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتنبيهاً آخر إلى منطقة المدينة المنورة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً آخر إلى منطقة المدينة المنورة محذِّراً من الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في محافظات الحناكية والمهد، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السابعة مساء.

المسند: حصة النهار 13:43 ساعة في وسط المملكة

يأتي ذلك فيما تَوقع خبير الطقس الدكتور عبد الله ‌المسند، أن تسود الرياح السطحية الشمالية اليوم على معظم مناطق المملكة، حيث تثير الغبار والأتربة على المناطق الغربية والجنوب الغربي من المملكة.

كما تَوقع أن تبلغ حصة الليل حوالى 10:17 ساعة، بينما حصة النهار حوالى 13:43 ساعة، في وسط المملكة.